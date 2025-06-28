Глава профсоюза игроков НХЛ высказался о продлении коллективного договора

Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш высказался о продлении коллективного договора.

«Когда я начал работать в профсоюзе два с половиной года назад, мы сразу заговорили о переговорах по соглашению. Одна из первых встреч с Гэри Беттмэном была посвящена тому, есть ли способ учесть динамику развития хоккея применительно к коллективному договору.

Мы говорили о Турнире четырёх наций, Олимпиаде, Кубке мира и обо всех замечательных событиях, которые происходят в этом виде спорта. Мы подумали, что было бы неплохо сдвинуть это дело с мёртвой точки. У нас были очень хорошие дискуссии с лигой, и Гэри уже говорил об этом. Не во всём мы пришли к согласию, но не было и серьёзных споров. Прежде всего мы говорили о том, как не отставать от жизни и двигаться вперёд», — цитирует Уолша сайт НХЛ.

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) договорились о четырёхлетнем продлении коллективного договора, который будет действовать до сезона-2029/2030.