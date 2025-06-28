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Прощальный матч Василия Кошечкина состоится в Магнитогорске 26 июля

Прощальный матч Василия Кошечкина состоится в Магнитогорске 26 июля
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Пресс-служба «Металлурга» сообщила, что прощальный матч бывшего голкипера Василия Кошечкина состоится в Магнитогорске 26 июля.

«Большая Игра» Василия Кошечкина! Василий Владимирович собирает друзей и болельщиков на праздник в честь своей великолепной карьеры – и зовёт вас на это грандиозное событие! Нас ждёт насыщенная и яркая, как и карьера Василия Владимировича, программа: масштабная автограф-сессия, поднятие стяга с номером 83 под своды арены «Металлург», игра с участием действующих звёзд и легенд хоккея и многое другое», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, Василий Кошечкин принял решение о завершении игровой карьеры в марте 2023 года.

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