Прощальный матч Василия Кошечкина состоится в Магнитогорске 26 июля

Пресс-служба «Металлурга» сообщила, что прощальный матч бывшего голкипера Василия Кошечкина состоится в Магнитогорске 26 июля.

«Большая Игра» Василия Кошечкина! Василий Владимирович собирает друзей и болельщиков на праздник в честь своей великолепной карьеры – и зовёт вас на это грандиозное событие! Нас ждёт насыщенная и яркая, как и карьера Василия Владимировича, программа: масштабная автограф-сессия, поднятие стяга с номером 83 под своды арены «Металлург», игра с участием действующих звёзд и легенд хоккея и многое другое», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, Василий Кошечкин принял решение о завершении игровой карьеры в марте 2023 года.