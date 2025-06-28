Sportsnet оценил будущее нападающего Джейсона Робертсона в «Далласе»

Журналист Ник Кипреос в статье на сайте Sportsnet оценил будущее нападающего Джейсона Робертсона в «Даллас Старз», упомянув форварда Митчелла Марнера, который может покинуть «Торонто Мэйпл Лифс» в межсезонье.

«Когда-то его считали почти неприкасаемым, теперь встаёт вопрос о том, сколько «Старз» будут готовы заплатить Джейсону Робертсону за продление контракта и не будет ли лучшим ходом обменять его в межсезонье, чтобы максимизировать доход.

По предварительным данным, Робертсон может получить долгосрочный контракт с кэпхитом до $ 12 млн, что может оказаться слишком большой суммой для «Далласа». Обмен Робертсона может открыть «Далласу» дорогу к борьбе за Марнера», — написал Кипреос.

Действующий контракт 25-летнего нападающего с зарплатой $ 7,75 млн рассчитан до конца следующего сезона. В текущем сезоне Робертсон стал лучшим снайпером «Далласа» и вторым бомбардиром команды, набрав 80 (35+45) очков в 82 матчах.