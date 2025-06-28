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Сушинский: не думаю, что у Миронова есть «изжога» на болельщиков «Динамо»

Сушинский: не думаю, что у Миронова есть «изжога» на болельщиков «Динамо»
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о продлении контракта защитника Андрея Миронова со «Спартаком» ещё на три года.

— Можно сказать, что новым контрактом со «Спартаком» Андрей Миронов полностью закрыл себе дорогу в московское «Динамо»?
— Он сейчас получил лучшее предложение из «Спартака», мне кажется, если бы «Динамо» хотело видеть у себя Андрея, нужно было тоже делать такое же хорошее предложение. У хоккеиста век короткий. Нужно успеть не только поиграть в хоккей, но и заработать финансовую подушку безопасности. Думаю, что на это он полагался, а не на какие‑то обиды на «Динамо». Это чисто бизнес. Это жизнь, миграция игроков будет всегда. Иногда бывает, что у нас не ценят игроков, которые находятся у тебя под носом и являются воспитанниками клуба.

— Многие болельщики «Динамо» считают, что Андрей сделал неправильный выбор, заключив контракт со «Спартаком», который является принципиальным соперником бело‑голубых.
— Конечно, весь вопрос в условиях контракта. Не думаю, что у Миронова есть «изжога» на болельщиков «Динамо», — цитирует Сушинского «Матч ТВ».

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