Видео: эмоции Петра Андреянова после выбора «Коламбусом» на драфте НХЛ

Агент Дэн Мильштейн опубликовал видео с эмоциями вратаря Петра Андреянова после выбора «Коламбус Блю Джекетс» на драфте НХЛ. Сам хоккеист на церемонии не присутствовал, но смотрел драфт по телевизору.

Напомним, в Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater завершилась церемония первого раунда драфта НХЛ — 2025. На ней были задрафтованы 32 хоккеиста, единственным представителем России из которых стал голкипер «Красной Армии» Пётр Андреянов, выбранный «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярке МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Ранее тренер вратарей «Коламбуса» Никлас Бэкстрём сообщил, что Андреянов прибудет в команду уже сегодня, 28 июня.