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«Немногие из выбранных заиграют в НХЛ». Бронзовый призёр Олимпийских игр — о драфте

«Немногие из выбранных заиграют в НХЛ». Бронзовый призёр Олимпийских игр — о драфте
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывший хоккеистов клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергей Самсонов прокомментировал итоги первого раунда драфта НХЛ.

«Думаю, немногие из выбранных заиграют в НХЛ. Шефер пропустил практически полсезона. Да, он талантливый, но, проведя столько времени вне игры, ему трудно будет сразу влиться во взрослый профессиональный хоккей. По поводу Мисы я не уверен, что он вольётся сразу в состав «Сан-Хосе». Ещё год развития Мисы в юниорском хоккее или колледже пойдёт только на пользу. Потому что есть уже Маклин Селебрини, который много времени будет на площадке, заберёт всё большинство, и Мисе лучше иметь много времени в другом месте», — цитирует Самсонова ТАСС.

Топ-5 драфта НХЛ-2025:

1. Мэттью Шефер (защитник, Канада, «Нью-Йорк Айлендерс»);
2. Майкл Миса (нападающий, Канада, «Сан-Хосе Шаркс»);
3. Антон Фронделль (нападающий, Швеция, «Чикаго Блэкхоукс»);
4. Калеб Деснойерс (нападающий, Канада, «Юта Мамонт»);
5. Брэди Мартин (нападающий, Канада, «Нэшвилл Предаторз»).

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