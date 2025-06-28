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Стало известно распределение голосов за приз лучшему генменеджеру НХЛ

Стало известно распределение голосов за приз лучшему генменеджеру НХЛ
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Стало известно распределение голосов за приз лучшему генменеджеру НХЛ. Напомним, генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл третий год подряд признан лучшим в своей должности по итогам сезона в лиге.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джим Нилл, «Даллас» – 139 очков (17 первых мест);
2. Билл Зито, «Флорида Пантерз» – 102 очка (12);
3. Кевин Чевелдэйофф, «Виннипег Джетс» – 52 очка (6);
4. Крис Патрик, «Вашингтон Кэпиталз» – 47 очков (5);
5. Крис Макфарланд, «Колорадо Эвеланш» – 16 очков (2);
6. Эрик Тулски, «Каролина Харрикейнз» – 6 очков;
7. Даг Армстронг, «Сент-Луис Блюз» – 4 очка (одно второе место и одно – третье);
8. Брэд Треливинг, «Торонто Мэйпл Лифс» – 4 очка (четыре третьих места);
9. Дон Уодделл, «Коламбус Блю Джекетс» – 3 очка;
10. Стэн Боумэн, «Эдмонтон Ойлерз» – 2 очка;
11-13. Жюльен БрисБуа, «Тампа Бэй Лайтнинг» – 1 очко;
11-13. Кент Хьюз, «Монреаль Канадиенс» – 1 очко;
11-13. Стив Стэйос, «Оттава Сенаторз» – 1 очко.

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