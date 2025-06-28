Результаты матчей турнира «КХЛ 3х3» 28 июня

Сегодня, 28 июня, состоялись четыре матча турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3», 28 июня:

«Сибирь» — «Динамо» Минск — 7:3;

«Сибирь» — «Металлург» — 9:2;

«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск — 4:3.

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 3:5.

Напомним, всего в турнире запланировано 24 тура, заключительный состоится 29 июня 2025 года. В каждом туре будет 12 встреч, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 млн рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 м, формат — три периода по семь минут.