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Журналист из Ванкувера объяснил, почему «Кэнакс» стоит подписать Евгения Кузнецова

Журналист из Ванкувера объяснил, почему «Кэнакс» стоит подписать Евгения Кузнецова
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Журналист издания Vancouver is awesome Даниэль Вагнер уверен, что «Ванкувер Кэнакс» необходимо рассмотреть вариант с подписанием звёздного российского нападающего Евгения Кузнецова. Ранее агент игрока Шуми Бабаев заявил о том, что форвард настроен вернуться в НХЛ после года в СКА.

«Кэнакс» в отчаянии. Им нужен ещё один топ-6 центр, и не так давно Кузнецов соответствовал этому описанию. Всего три сезона назад Кузнецов был центрфорвардом, набиравшим очко за матч, в сумме набрав 78 очков в 79 играх. Действительно, было время, когда Кузнецов заслуженно рассматривался как элитный плеймейкер, и его арсенал навыков до сих пор очень высок.

У Кузнецова также есть опыт плей-офф, когда он стал лучшим бомбардиром с 32 очками в 24 матчах на пути к победе в Кубке Стэнли — 2018.

Он до сих пор является таким игроком? Конечно же, нет. Но плюсом таких проектов по возвращению является то, что они обычно дешёвые.

Естественно, что «Харрикейнз» не хотели платить даже половину контракта Кузнецова с кэпхитом $ 7,8 млн, но что если Кузнецов обойдётся намного дешевле по однолетнему соглашению? Что если у него есть мотивация доказать, что он до сих пор является звездой для НХЛ? Что если бы он смог втиснуться позади Элиаса Петтерссона в качестве центрфорварда второго звена и усилить игру в большинстве за выгодную цену?

Правда в том, что «Кэнакс» необходимо сделать несколько больших шагов. Они, конечно, уже сделали один с Эвандером Кейном, но это не может оставаться их единственным ходом.

Если «Кэнакс» не смогут найти центрфорварда для топ-6 на рынке свободных агентов и не смогут приобрести его посредством обменов, то вариант с подписанием Кузнецова может стать для них единственным шансом получить то, что им нужно», — написал Вагнер в своей статье.

На данный момент 33-летний Кузнецов находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.

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