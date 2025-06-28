Олимпийский чемпион: Кузнецов стал одним из разочарований этого сезона

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил сомнение, что нападающий Евгений Кузнецов сможет снова заиграть в НХЛ.

— Лично для меня Кузнецов стал одним из разочарований этого сезона. Было видно, что в СКА с ним связывали очень большие надежды, видели лидером и раздевалки, и статистики. Но целостного впечатления этот Кузнецов о себе так и не оставил.

— Что помешало?

— Казалось, что Евгения всё время что-то отвлекает, не было предельной концентрации на сезон. Может, произошла какая-то недооценка нашей лиги – или, наоборот, переоценка своих сил.

— Сможет ли Евгений перезагрузиться в НХЛ?

— Сомневаюсь. С тем уровнем хоккея, который мы увидели в прошедшем сезоне, будет тяжело вернуться в НХЛ. С другой стороны, Кузнецов – умный и тонкий игрок. Если адекватно оценит то, что произошло, и найдёт мотивацию, то всё возможно, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.