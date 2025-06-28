Тренер вратарей ЦСКА Давыдов: драфт НХЛ подтверждает уровень Петра Андреянова

Тренер голкиперов ЦСКА Рашит Давыдов прокомментировал выбор «Коламбус Блю Джекетс» вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова на драфте НХЛ — 2025.

«Очень рад за Петра, что его выбрали так высоко на драфте, хочу его поздравить с этим событием. Драфт всего лишь подтверждает уровень Петра на данный момент, его потенциал и те ожидания, которые есть у всех. Будет интересно поработать с ним на предсезонной подготовке с первой командой. Он был у меня на сборах однажды, оставил очень хорошее впечатление: мощный, заряженный. Я следил, как он играл в клубе, потенциал у парня большой.

Мне нравится, когда есть такие истории, которые открывают новых молодых вратарей, начинающих свой путь из детского и молодёжного хоккея во взрослый», — цитирует Давыдова ТАСС.