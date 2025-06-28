Нападающий Ансель Галимов высказался о своём будущем в Континентальной хоккейной лиге. Контракт Галимова, выступавшего в прошлом сезоне за «Спартак», истёк 31 мая.

«Сейчас агент занимается всеми этими вопросами, я открыт к предложениям не только от «Спартака», а от всех клубов. Я сейчас жду предложений, которые мне принесёт агент. После этого с семьёй рассмотрим, примем решение. Насколько вероятно остаться в «Спартаке»? Всё возможно. Сейчас мы просто ждём, хотим посмотреть, что предложит «Спартак», — приводит слова Галимова ТАСС.

34-летний Галимов в прошлом сезоне провёл за «Спартак» 68 матчей, в которых форвард набрал 28 (16+12) очков.