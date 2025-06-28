Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Ансель Галимов высказался о своём будущем

Нападающий Ансель Галимов высказался о своём будущем
Комментарии

Нападающий Ансель Галимов высказался о своём будущем в Континентальной хоккейной лиге. Контракт Галимова, выступавшего в прошлом сезоне за «Спартак», истёк 31 мая.

«Сейчас агент занимается всеми этими вопросами, я открыт к предложениям не только от «Спартака», а от всех клубов. Я сейчас жду предложений, которые мне принесёт агент. После этого с семьёй рассмотрим, примем решение. Насколько вероятно остаться в «Спартаке»? Всё возможно. Сейчас мы просто ждём, хотим посмотреть, что предложит «Спартак», — приводит слова Галимова ТАСС.

34-летний Галимов в прошлом сезоне провёл за «Спартак» 68 матчей, в которых форвард набрал 28 (16+12) очков.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» продлил контракт с защитником Андреем Мироновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android