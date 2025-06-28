Губернатор Самарской области — о «Ладе»: проблем с финансированием у команды не будет

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился ожиданиями от игры тольяттинской «Лады» в новом сезоне КХЛ.

«Ждём, чтобы команда показывала красивый хоккей. Чтобы вся хоккейная вертикаль работала в единой связке. Чтобы талантливые молодые люди, которые хотят заниматься этим видом спорта, получали соответствующие возможности в Тольятти и Самаре. Соответственно, пятилетнее партнёрство с «Полипластом» говорит о том, что у команд не будет проблем с финансированием. Туда пришёл сильный управленческий штаб – руководители и тренеры.

Поэтому ждём следующий сезон и рассчитываем, что все команды этой вертикали нас порадуют хорошей игрой и развитием талантливых хоккеистов», — цитируют Федорищева «Известия».

Ранее стало известно, что тольяттинский клуб подписал партнёрское соглашение с компанией «Полипласт». В течение пяти лет система «Лады», включающая в себя клубы ВХЛ, МХЛ, академию и команду по следж-хоккею, получит 5 млрд рублей.