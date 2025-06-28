Агент Дементьев назвал имена российских хоккеистов, претендующих на драфт НХЛ — 2026

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российских хоккеистах, которые могут быть выбраны на драфте НХЛ в 2026 году.

«У нас достаточное количество игроков 2007 года с поздним днём рождения, которые могут быть интересными вариантами, но уже в следующем году. Это Рафик Варосян из «Адмирала», Егор Рыбкин из «Торпедо», Ярослав Матьев из «Амура». А также есть в России целая россыпь игроков 2008 года рождения», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Напомним, в Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater завершилась церемония первого раунда драфта НХЛ — 2025. На ней были задрафтованы 32 хоккеиста, единственным представителем России из которых стал голкипер «Красной Армии» Пётр Андреянов, выбранный «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером.