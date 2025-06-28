«Если наших не выбрали, значит, они будут играть в России». Ветеран СКА — о драфте НХЛ

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об отсутствии выбранных российских полевых игроков в первом раунде драфта НХЛ впервые с 2005 года.

«Думаю, на это даже не надо обращать внимания. На самом деле кого-то из молодых ребят, явных талантов, можно выделить единицы. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Те лучшие, которые были, они уже давно уехали. Демидов был последним. С другой стороны, перспективных игроков в России много, и в той же системе СКА, и в других командах. Так что ещё не вечер. Ничего страшного нет. Если наших молодых ребят не выбрали на драфте, значит, они будут играть в России», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».