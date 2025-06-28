Генменеджер «Коламбуса» объяснил выбор российского вратаря Андреянова на драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джэкетс» Дон Уодделл прокомментировал выбор клуба вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова на драфте НХЛ — 2025. Российский голкипер был выбран «Коламбусом» под общим 20-м номером.

«Я не специалист по вратарям, но наши тренеры и скауты сказали, что этот парень лучший. Он очень атлетичен. Мы спрашивали у хоккеистов: «Кого бы ты забрал себе?» 90% игроков называли Петра», — приводит слова Уодделла пресс-служба клуба.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярке МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025.