Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Коламбуса» объяснил выбор российского вратаря Андреянова на драфте НХЛ

Генменеджер «Коламбуса» объяснил выбор российского вратаря Андреянова на драфте НХЛ
Комментарии

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джэкетс» Дон Уодделл прокомментировал выбор клуба вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова на драфте НХЛ — 2025. Российский голкипер был выбран «Коламбусом» под общим 20-м номером.

«Я не специалист по вратарям, но наши тренеры и скауты сказали, что этот парень лучший. Он очень атлетичен. Мы спрашивали у хоккеистов: «Кого бы ты забрал себе?» 90% игроков называли Петра», — приводит слова Уодделла пресс-служба клуба.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярке МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025.

Материалы по теме
Голкипер из системы ЦСКА стал первым русским на драфте НХЛ — 2025. Кто такой Андреянов?
Голкипер из системы ЦСКА стал первым русским на драфте НХЛ — 2025. Кто такой Андреянов?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android