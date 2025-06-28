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В «Лос‑Анджелесе» рассказали о ситуации с контрактами Гаврикова и Кузьменко

В «Лос‑Анджелесе» рассказали о ситуации с контрактами Гаврикова и Кузьменко
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд заявил о намерениях команды переподписать соглашения с двумя российскими игроками: защитником Владиславом Гавриковым и форвардом Андреем Кузьменко.

«Если мы переподпишем Гаврикова, то особых изменений в планах по трансферам не будет. Если мы этого не сделаем, то будут изменения. Нам нравится Кузьменко. Кузьменко здесь нравится, ему нравится его роль в команде. Я на связи с ним, я разговаривал несколько раз на этой неделе с его агентом. Так что посмотрим», — приводит слова Холланда Los Angeles Times.

Напомним, оба хоккеиста могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля, если до этого момента не подпишут новые соглашения с «Лос-Анджелесом».

29-летний Гавриков выступает за «Кингз» с сезона-2022/2023. В прошедшем регулярном чемпионате защитник принял участие во всех 82 играх, заработав 30 (5+25) очков. Кузьменко также 29 лет, он перешёл в команду в прошлом сезоне и сыграл в 22 матчах регулярного чемпионата, отметившись пятью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

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