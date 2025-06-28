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«Наша вратарская школа лучшая в мире». Третьяк — о выборе Андреянова «Коламбусом»

«Наша вратарская школа лучшая в мире». Третьяк — о выборе Андреянова «Коламбусом»
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о выборе «Коламбус Блю Джекетс» вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова на драфте НХЛ — 2025.

«На протяжении многих лет федерация и клубы много работают над улучшением игры голкиперов, во всех клубах есть тренеры вратарей, чего раньше не было. Поэтому у нас сейчас 11 вратарей в НХЛ, плюс ещё есть они в фарм-клубах. Это говорит о том, что наша вратарская школа лучшая в мире.

Это большой успех в нашей подготовке, мои поздравления ему. Не секрет, что вратарь — это больше полкоманды, посмотрите на Сергея Бобровского и Андрея Василевского, играющих на высоком уровне. Я уже сам 13 лет провожу занятия в своей школе вратарей», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, в Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater завершилась церемония первого раунда драфта НХЛ — 2025. На ней были задрафтованы 32 хоккеиста, единственным представителем России из которых стал голкипер «Красной Армии» Пётр Андреянов, выбранный «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером.

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