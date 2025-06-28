НХЛ введёт обязательную защиту шеи для игроков — The Athletic

Национальная хоккейная лига намерена ввести обязательную защиту шеи для игроков. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, правило будет распространяться на всех хоккеистов, которые начнут выступать в лиге после начала действия нового коллективного соглашения, то есть с сезона-2026/2027. Отмечается, что те игроки, которые провели до этого момента минимум одну игру в НХЛ, смогут добровольно решать, надевать им защиту или нет.

Поводом послужил инцидент с бывшим форвардом «Питтсбург Пингвинз» Адамом Джонсоном. Игрок погиб после удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги в 2023 году. Тогда же Международная федерация хоккея (ИИХФ) обязала хоккеистов надевать защиту для шеи на своих турнирах.