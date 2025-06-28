Коньков высказался о возможном возвращении Кузнецова в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил вероятность возвращения нападающего Евгения Кузнецова в НХЛ.

«Вариант с игрой в НХЛ возможен, но за какие деньги? И какие клубы на это пойдут? Кузнецов – это игрок высокого уровня, но готов ли он снова трудиться? Если да, тогда я не вижу проблем с этим вариантом», – приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. На данный момент он находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.