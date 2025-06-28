Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коньков высказался о возможном возвращении Кузнецова в НХЛ

Коньков высказался о возможном возвращении Кузнецова в НХЛ
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил вероятность возвращения нападающего Евгения Кузнецова в НХЛ.

«Вариант с игрой в НХЛ возможен, но за какие деньги? И какие клубы на это пойдут? Кузнецов – это игрок высокого уровня, но готов ли он снова трудиться? Если да, тогда я не вижу проблем с этим вариантом», – приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. На данный момент он находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.

Материалы по теме
У Кузнецова так и не получилось найти себя в КХЛ. В Америке ему будет лучше
У Кузнецова так и не получилось найти себя в КХЛ. В Америке ему будет лучше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android