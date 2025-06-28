«Оттава» и форвард Клод Жиру не могут договориться о новом контракте — TSN

«Оттава Сенаторз» не может договориться с нападающим Клодом Жиру о новом контракте, сообщает TSN. Действующее соглашение 37-летнего форварда с клубом рассчитано до 30 июня этого года.

«Эти переговоры разочаровывают обе стороны. Мне сказали, что между ними нет никакого прогресса. Спор идёт о размере бонусов и их структуре, речь о соглашении на год. Жиру на 100% хочет продлить контракт с «Оттавой», но процесс идёт тяжело», – написал инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

В минувшем сезоне Жиру принял участие в 81 матче в регулярном чемпионате и набрал 50 (15+35) очков. В плей-офф на его счету 5 (1+4) очков за шесть игр.