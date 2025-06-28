Защитник «Юты» Сергачёв: мне до возвращения в КХЛ ещё далеко

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв заявил, что не собирается в ближайшем будущем выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Сколько Овечкин ещё будет играть в НХЛ?

— Сколько захочет.

— Нужно ли возвращаться и доигрывать в России?

— Было бы здорово. Я бы очень хотел, чтобы он сыграл в России. Он любит и уважает российских болельщиков. Думаю, он захочет сыграть перед нашими поклонниками.

— А вы бы хотели вернуться и поиграть ещё на родине?

— До этого ещё далеко, — приводит слова Сергачёва Legalbet.

27-летний Сергачёв стал самым результативным среди российских защитников по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/2025. Россиянин набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.