Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Юты» Сергачёв: мне до возвращения в КХЛ ещё далеко

Защитник «Юты» Сергачёв: мне до возвращения в КХЛ ещё далеко
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв заявил, что не собирается в ближайшем будущем выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Сколько Овечкин ещё будет играть в НХЛ?
— Сколько захочет.

— Нужно ли возвращаться и доигрывать в России?
— Было бы здорово. Я бы очень хотел, чтобы он сыграл в России. Он любит и уважает российских болельщиков. Думаю, он захочет сыграть перед нашими поклонниками.

— А вы бы хотели вернуться и поиграть ещё на родине?
— До этого ещё далеко, — приводит слова Сергачёва Legalbet.

27-летний Сергачёв стал самым результативным среди российских защитников по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/2025. Россиянин набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.

Материалы по теме
Сергачёв — о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: за Ярославль и Никитина очень рад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android