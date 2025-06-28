Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» объявил о подписании шестилетнего контракта с защитником Кевином Балем

«Калгари» объявил о подписании шестилетнего контракта с защитником Кевином Балем
Комментарии

«Калгари Флэймз» на своём официальном сайте объявил о подписании нового шестилетнего контракта с защитником Кевином Балем с кэпхитом $ 5,35 млн.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист отыграл 73 матча за «Флэймз», записав на свой счёт три гола и 17 результативных передач. Баль был приобретён «Калгари» 19 июня 2024 года у «Нью-Джерси Дэвилз» вместе с выбором в первом раунде 2025 года в обмен на вратаря Джейкоба Маркстрёма.

Защитник был выбран «Аризоной Койотс» во втором раунде под общим 55-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Баль представлял Канаду на чемпионате мира среди юниоров в 2020 году, где завоевал золотую медаль.

Материалы по теме
Официально
«Калгари» и форвард Драйден Хант подписали новое соглашение на два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android