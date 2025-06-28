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«Монреаль» выбрал форварда Александра Жаровского под 34-м номером на драфте НХЛ

«Монреаль» выбрал форварда Александра Жаровского под 34-м номером на драфте НХЛ
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Российский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский был выбран «Монреаль Канадиенс» под общим 34-м номером во втором раунде драфта НХЛ — 2025, церемония которого проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе (США) на концертной площадке Peacock Theater.

Отметим, что 18-летний форвард является первым из полевых игроков из России, выбранных на драфте НХЛ 2025 года.

Жаровский в минувшем сезоне провёл семь матчей в КХЛ, в которых сделал одну результативную передачу. В среднем он проводил на льду чуть более шести минут.

Напомним, нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на мероприятии.

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