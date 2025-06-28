Вратарь Семён Фролов выбран «Каролиной» под общим 41-м номером на драфте НХЛ — 2025

В данный момент на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США) проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2025. 18-летний российский вратарь Семён Фролов был выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде под общим 41-м номером.

В регулярном чемпионате МХЛ в сезоне-2024/2025 Фролов выступал за МХК «Спартак», «Ладью» и «Крылья Советов». Всего в регулярке на счету голкипера 27 встреч. В плей-офф МХЛ Фролов провёл четыре игры за «Спартак» с 90,3% отражённых бросков.

Напомним, в завершившемся сезоне НХЛ «Каролина» дошла до полуфинала Кубка Стэнли, где проиграла «Флориде Пантерз» в серии из пяти матчей.