«Детройт» выменял Джона Гибсона у «Анахайма» на Петра Мразека — Серавалли

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон переходит в «Детройт Ред Уингз» в обмен на голкипера Петра Мразека, выбор во втором и четвёртом раунде драфта. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальной сети X (ранее Twitter).

31-летний Гибсон пропустил первые 12 матчей минувшего сезона после операции в связи с аппендицитом, затем пропускал несколько игр из-за травм. Всего в сезоне-2024/2025 вратарь провёл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 11 побед с 91,2% отражённых бросков при коэффициенте надежности 2,77.

33-летнего Мразека «Детройт» выменял у «Чикаго Блэкхоукс» на форварда Джо Велено в марте 2025 года. За этот период он сыграл пять матчей за «Ред Уингз», одержав две победы.