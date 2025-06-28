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«Вашингтон» выменял форварда Сурдифа у «Флориды» на два драфт-пика

«Вашингтон» выменял форварда Сурдифа у «Флориды» на два драфт-пика
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«Вашингтон Кэпиталз» приобрёл форварда Джастина Сурдифа из «Флориды Пантерз» в обмен на выбор «Вашингтона» во втором раунде драфта НХЛ 2026 года и выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба «столичных».

23-летний форвард набрал 34 (16+18) очка в 43 играх за «Шарлотт Чекерс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в минувшем сезоне. Всего игрок провёл 149 матчей в АХЛ, в которых набрал 96 (35+61) очков. Он забил свой первый гол в карьере в НХЛ в единственном матче за «Пантерз» в сезоне-2024/2025 25 февраля.

Сурдиф был выбран «Флоридой» в третьем раунде под общим 87-м номером драфта НХЛ 2020 года.

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