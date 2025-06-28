Российский нападающий Даниил Прохоров задрафтован «Айлендерс» под общим 42-м номером

Российский нападающий Даниил Прохоров был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 42-м номером во втором раунде драфта НХЛ — 2025, церемония которого проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе (США) на концертной площадке Peacock Theater.

18-летний форвард в минувшем сезоне провёл 43 матча за «Динамо» Санкт-Петербург в регулярном чемпионате МХЛ, в которых набрал 27 (20+7) очков. В плей-офф на счету Прохорова восемь игр и четыре забитых гола.

Напомним, нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на мероприятии.