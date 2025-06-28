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Иван Рябкин выбран «Каролиной» на драфте НХЛ — 2025 под 62‑м номером

Иван Рябкин выбран «Каролиной» на драфте НХЛ — 2025 под 62‑м номером
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В данный момент на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США) проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2025. 18-летний российский нападающий Иван Рябкин был выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде под общим 62-м номером.

Ранее появилась информация о том, что встречи форварда с командами НХЛ в преддверии драфта прошли очень плохо. Отмечалось, что игрок «будто был в ужасной форме».

Напомним, 31 декабря прошлого года Рябкин расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию из-за намерения попробовать свои силы в Северной Америке, после чего выступал за «Маскегон Ламберджекс» в главной юниорской лиге США (USHL), где провёл 25 матчей (с учётом плей-офф) и набрал 44 (26+18) очка.

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