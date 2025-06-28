«Сент-Луис Блюз» продлил контракт с вратарём Хофером на два года

«Сент-Луис Блюз» на своём официальном сайте объявил о подписании нового двухлетнего контракта с вратарём Джоэлем Хофером на общую сумму $ 6,8 млн.

24-летний голкипер принял участие в 31 игре регулярного чемпионата за «Блюз» в прошлом сезоне, одержав 16 побед с 90,4% отражённых бросков. Также на его счету один матч «на ноль». Всего Хофер сыграл в 69 матчах за команду со средним количеством пропущенных голов 2,65. Он был выбран «Сент-Луисом» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 107-м номером.

В минувшем сезоне «Сент-Луис Блюз» дошёл до 1/8 финала Кубка Стэнли, где проиграл «Виннипег Джетс» в серии из семи матчей.