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Пять россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2025

Пять россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2025
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Во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года были выбраны пять россиян. Всего было задрафтовано 32 хоккеиста.

Во втором раунде были выбраны нападающий Александр Жаровский (34-й номер, «Монреаль Канадиенс»), вратарь Семён Фролов (41-й номер, «Каролина Харрикейнз»), форвард Даниил Прохоров (42-й номер, «Нью-Йорк Айлендерс»), голкипер Алексей Медведев (47-й номер, «Ванкувер Кэнакс») и нападающий Иван Рябкин (62-й номер, «Каролина Харрикейнз»).

Напомним, в первом раунде был выбран всего один россиянин — «Коламбус Блю Джекетс» задрафтовал вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова под общим 20-м номером.

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