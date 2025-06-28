Пять россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2025

Во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года были выбраны пять россиян. Всего было задрафтовано 32 хоккеиста.

Во втором раунде были выбраны нападающий Александр Жаровский (34-й номер, «Монреаль Канадиенс»), вратарь Семён Фролов (41-й номер, «Каролина Харрикейнз»), форвард Даниил Прохоров (42-й номер, «Нью-Йорк Айлендерс»), голкипер Алексей Медведев (47-й номер, «Ванкувер Кэнакс») и нападающий Иван Рябкин (62-й номер, «Каролина Харрикейнз»).

Напомним, в первом раунде был выбран всего один россиянин — «Коламбус Блю Джекетс» задрафтовал вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова под общим 20-м номером.