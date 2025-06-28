«Торонто» может продлить контракт с Марнером, чтобы обменять его в «Вегас» — Фридман

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс» обсуждают возможность заключения сделки с участием форварда канадского клуба Митчелла Марнера. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вероятность этой сделки пока под вопросом, но переговоры между клубами уже велись ранее и продолжаются до сих пор. Отмечается, что при положительном исходе в рамках соглашения в «Торонто» перейдёт нападающий Николя Руа.

Напомним, контракт Марнера с клубом истекает 1 июля 2025 года. В минувшем сезоне он забил 27 голов и набрал 102 очка в 81 игре в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф форвард отметился двумя голами и 11 результативными передачами в 13 матчах.