Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три российских хоккеиста были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ — 2025

Три российских хоккеиста были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Трое россиян были задрафтованы в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года, который проходит на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США). Всего было выбрано 32 хоккеиста.

«Каролина Харрикейнз» задрафтовала двух защитников, Курбана Лиъматова под 67‑м общим номером и Романа Баусова под 87‑м. Под 89‑м номером «Нью‑Йорк Рейнджерс» был выбран защитник Артём Гончар.

Напомним, в первом раунде был выбран всего один россиянин — «Коламбус Блю Джекетс» задрафтовал вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова под общим 20-м номером. Во втором раунде были выбраны пять российских игроков.

Нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на мероприятии.

Материалы по теме
Пять россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android