Три российских хоккеиста были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ — 2025

Трое россиян были задрафтованы в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года, который проходит на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США). Всего было выбрано 32 хоккеиста.

«Каролина Харрикейнз» задрафтовала двух защитников, Курбана Лиъматова под 67‑м общим номером и Романа Баусова под 87‑м. Под 89‑м номером «Нью‑Йорк Рейнджерс» был выбран защитник Артём Гончар.

Напомним, в первом раунде был выбран всего один россиянин — «Коламбус Блю Джекетс» задрафтовал вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова под общим 20-м номером. Во втором раунде были выбраны пять российских игроков.

Нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на мероприятии.