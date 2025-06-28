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«Вашингтон» и «Миннесота» совершили обмен хоккеистами и драфт-пиками

«Вашингтон» и «Миннесота» совершили обмен хоккеистами и драфт-пиками
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«Вашингтон Кэпиталз» приобрёл защитника Деклана Чисхольма и выбор в шестом раунде драфта 2025 года (180-й в общем зачёте) у «Миннесоты Уайлд» в обмен на защитника Чейза Приски и выбор «Вашингтона» в четвёртом раунде драфта 2025 года (123-й в общем зачёте). Об этом сообщает пресс-служба «столичных».

25-летний Чисхольм набрал 12 (2+10) очков в 66 играх за «Миннесоту» в минувшем сезоне. Он был выбран «Виннипег Джетс» в пятом раунде под общим 150-м номером драфта НХЛ 2018 года. Всего Чисхольм провёл 99 игр в НХЛ, в которых заработал 21 (5+16) очко. В 146 играх в АХЛ он набрал 91 (16+75) очко.

Приски 29 лет. С 2023 года он выступал за «Херши Бэрс» в АХЛ. Всего провёл 130 матчей, заработав 69 (20+49) очков.

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