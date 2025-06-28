Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хао Си Ван стал самым высокозадрафтованным игроком китайского происхождения в истории НХЛ

Хао Си Ван стал самым высокозадрафтованным игроком китайского происхождения в истории НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Хао Си Ван (Саймон Ван) стал самым высокозадрафтованным игроком китайского происхождения в истории Национальной хоккейной лиги. Ван был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под общим 33-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2025 года.

Ранее нападающий Кевин Хэ был задрафтован «Виннипег Джетс» под 109-м номером в общем зачёте на драфте НХЛ в 2024 году. А в 2015 году защитник Аньдун Сун стал первым в истории китайским хоккеистом, которого выбрала на драфте команда НХЛ. Он был задрафтован «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 172-м номером.

Вану 17 лет. Он начал играть в хоккей в Пекине в возрасте четырёх лет, а в 12 лет переехал в Канаду. Он начал этот сезон в канадской юниорской лиге «А», а затем подписал контракт с «Дженералз» из OHL, где отметился двумя результативными передачами в 32 играх.

Материалы по теме
Китайца выберут в первом раунде драфта НХЛ? Габаритному защитнику помог тренер из России
Китайца выберут в первом раунде драфта НХЛ? Габаритному защитнику помог тренер из России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android