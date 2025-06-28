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Генменеджер «Кингз» ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с Гавриковым

Генменеджер «Кингз» ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с Гавриковым
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд ответил на вопрос о ситуации с контрактом российского защитника Владислава Гаврикова. Напомним, хоккеист может стать неограниченно свободным агентом 1 июля, если до этого момента не подпишет новое соглашение с «Лос-Анджелесом».

«На данный момент ничего близкого [к продлению контракта] нет», — приводит слова Холланда Locked On LA Kings в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в клубе неоднократно заявляли о желании переподписать соглашение с защитником.

29-летний Гавриков выступает за «Кингз» с сезона-2022/2023. В прошедшем регулярном чемпионате защитник принял участие во всех 82 играх, заработав 30 (5+25) очков.

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