Стали известны все россияне, выбранные на драфте НХЛ — 2025

21 россиянин был выбран клубами Национальной хоккейной лиги в по итогам драфта НХЛ 2025 года, который проходил на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США). «Чемпионат» предлагает вашему вниманию ознакомиться с перечнем всех россиян, задрафтованных в этом году.

1-й раунд. 18-летний вратарь ЦСКА Пётр Андреянов стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ 2025 года, его выбрал «Коламбус Блю Джекетс» под 20-м номером.

2-й раунд. Под 34-м номером «Монреаль Канадиенс» зарегистрировал Александра Жарковского. «Каролина Харрикейнз» выбрала голкипера Семёна Фролова под 41-м пиком, под 42-м «Нью-Йорк Айлендерс» задрафтовал форварда Даниила Прохорова, а под 62-м номером также «Каролина» выбрала Ивана Рябкина.

3-й раунд. Под 67-м номером был выбран Курбан Лиматов («Каролина»), а Роман Баусов стал выбором «Каролины» под 87-м пиком. Защитник Артём Гончар был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под 89-м номером.

4-й раунд. «Сан-Хосе Шаркс» под 115-м номером выбрал защитника Ильяса Магомедсултанова.

5-й раунд. Защитник Максим Агафонов был выбран «Сиэтл Кракен» под 134-м номером. «Детройт Ред Уингз» задрафтовал защитника Никиту Тюрина под 140-м, голкипера Ивана Ткаченко выбрали под 142-м номером («Юта Мамонт»), под 147-м был задрафтован форвард Михаил Фёдоров («Сент-Луис Блюз»).

6-й раунд. Под 149-м номером нападающим стал Дмитрий Исаев («Оттава Сенаторз»).

7-й раунд. Кирилл Емельянов был выбран «Бостон Брюинз» под 165-м номером, вратарь Илья Канарский пополнил ряды «Чикаго Блэкхоукс» под 194-м, нападающий Роман Лутцев оказался в «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 206-м, Ян Матвейко был выбран «Калгари Флэймз» под 211-м, а под 213-м номером «Оттава» задрафтовала вратаря Андрея Трофимова. И последним россиянином, который был выбран клубом НХЛ, стал Егор Мидлак («Флорида Пантерз», 224-й номер).

Лучший снайпер в истории НХЛ: