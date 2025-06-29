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Шведский форвард – о возможности встречи с Овечкиным: это просто невероятно

Шведский форвард – о возможности встречи с Овечкиным: это просто невероятно
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Шведский нападающий Милтон Гастрин, который был выбрал «Вашингтон Кэпиталз» под общим 37-м номером, высказался о возможной встрече с российским нападающим клуба Александром Овечкиным.

«Это просто невероятно. У меня нет слов, чтобы описать это. Это так круто. В детстве я болел за «Кэпиталз», мечтал получить их джерси, а теперь у меня есть шанс сыграть за них в ближайшие пару лет. Это просто потрясающе.

Думаю, это была бы большая честь встретиться с Овечкиным. Я вырос, считая его своим кумиром, человеком, на которого равняешься, а теперь у меня будет возможность с ним пообщаться и познакомиться. Это просто невероятно», — приводит слова Гастрина Russian Machine Never Breaks

Овечкин набрал 1623 очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что является лучшим результатом среди российских хоккеистов. Он также является лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 897 шайб.

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