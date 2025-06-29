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В «Вашингтоне» высказались о будущем российского защитника Александра Алексеева

В «Вашингтоне» высказались о будущем российского защитника Александра Алексеева
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о будущем российского защитника клуба Александра Алексеева.

«Что касается Алексеева, он молодой парень, который в минувшем сезоне не сыграл много матчей. Я думаю, для него важно получить шанс на уровне НХЛ, будь то с нами или с кем-то другим. Мы постараемся помочь ему как можно больше, чтобы дать ему наилучшую возможность сыграть в НХЛ в следующем сезоне», — приводит слова Патрика журналист Том Гулитти на личной странице в социальной сети X.

В минувшем розыгрыше плей-офф Алексеев принял участие в 10 матчах и не отметился результативными действиями. В регулярном чемпионате на его счету восемь игр.

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