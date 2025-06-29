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«Каролина Харрикейнз» выбрала четырёх россиян на драфте НХЛ — 2025

«Каролина Харрикейнз» выбрала четырёх россиян на драфте НХЛ — 2025
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В ночь с 28 на 29 июня завершилась церемония второго дня драфта Национальной хоккейной лиги 2025 года, которая проходила на концертной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США).

Американский хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» совершил четыре пика россиян за семь раундов драфта. Так, команда из Роли задрафтовала голкипера Семёна Фролова под 41-м пиком (МХК «Спартак»), под 62-м номером выбрала форварда Ивана Рябкина («Маскегон»), а также клубом были выбраны два защитника МХК «Динамо»: Курбан Лиматов (67-м номером) и Роман Баусов (87-й пик).

Отметим, «ураганы» выбрали наибольшее число россиян среди всех клубов НХЛ. Всего же в период драфта команды северомериканской лиги выбрали 21 игрока из России.

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