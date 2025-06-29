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«Чикаго» объявил об обмене российского форварда в «Ванкувер»

«Чикаго» объявил об обмене российского форварда в «Ванкувер»
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Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхокс» на официальном сайте объявил, что американская команда получила вознаграждение от канадского коллектива «Ванкувер Кэнакс» в обмен на 24-летнего российского нападающего Илью Сафонова.

Сумма вознаграждения пока не разглашается.

Напомним, в 2021 году Сафонов был выбран в шестом раунде под общим 172-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс», однако в составе американской команды россиянин не выступал.

В прошлом сезоне Сафонов сыграл 64 матча за «Ак Барс», набрав 27 (10+17) очков при показателе полезности «+24». В своей карьере в КХЛ он провёл 322 игры и стал автором 112 очков: 57 голов и 55 резульатативных передач. Его показатель полезности за это время — «+60».

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