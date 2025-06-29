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Выбранный «Монреалем» Жаровский назвал качества, которым хочет научиться у Ивана Демидова

Выбранный «Монреалем» Жаровский назвал качества, которым хочет научиться у Ивана Демидова
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Российский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, выбранный «Монреаль Канадиенс» под общим 34-м номером во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2025, высказался о форварде канадской команды Иване Демидове, который в минувшем сезоне дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ и Кубке Стэнли.

«100% есть вещи, которым можно у него поучиться. Его владению клюшкой, манёвренности, видению поля, передачам, броскам — очень много чему», — приводит слова Жаровского ТАСС.

18-летний форвард Жаровский стал первым российским полевым игроком, выбранным на драфте НХЛ 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл семь матчей в КХЛ, записав на свой счёт одну результативную передачу.

Напомним, Демидов в апреле подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), заработав 4 (1+3) очка.

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