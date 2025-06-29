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Шефер стал вторым защитником в истории «Айлендерс», выбранным под 1-м номером драфта

Шефер стал вторым защитником в истории «Айлендерс», выбранным под 1-м номером драфта
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Канадский хоккеист Мэттью Шефер стал вторым защитником в истории «Нью-Йорк Айлендерс», выбранным под первым номером на драфте НХЛ. Церемония прошла в ночь с 27 на 28 июня в Лос-Анджелесе.

До этого единственным защитником, задрафтованным «островитянами» под первым номером, был Дени Потвен (1973).

Начало прошлого сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на молодёжном чемпионате мира — 2025 он получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря 2024 года. На его счету 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на МЧМ. Однако, несмотря на перечисленные проблемы, канадец всё равно оставался явным фаворитом драфта.

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