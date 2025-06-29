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«Не знал, как играть в хоккей до 14 лет». Китайский защитник — о выборе на драфте НХЛ

«Не знал, как играть в хоккей до 14 лет». Китайский защитник — о выборе на драфте НХЛ
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Китайский защитник Хао Си Ван (Саймон Ван) прокомментировал выбор «Сан-Хосе Шаркс» в его пользу на драфте НХЛ-2025. Ван был выбран «акулами» под общим 33-м номером во втором раунде, став самым высокозадрафтованным игроком китайского происхождения в истории НХЛ.

«Это, безусловно, нечто особенное, и я надеюсь, что вдохновил многих детей у себя на родине, и, надеюсь, однажды мой рекорд снова будет побит. Кто-то пройдёт в первый раунд, может быть, даже в топ-10. Это, вероятно, конечная цель китайского хоккея.
Честно говоря, летом перед началом сезона я думал, что меня не возьмут. Но это произошло не просто так, и я очень усердно работал и думаю, что заслуживаю этого.
Я никогда по-настоящему не знал эту игру, как в неё нужно играть, до 14 лет. Мне всегда нужно было навёрстывать упущенное, поэтому во мне по-прежнему есть жажда, стремление становиться лучше с каждым днем. Вот почему я, вероятно, один из самых уникальных парней в драфт-классе прямо сейчас», — приводит слова Вана пресс-служба НХЛ.

Вану 17 лет. Он начинал сезон-2024/2025 в канадской юниорской лиге «А», а затем подписал контракт с «Дженералз» из OHL, где отметился двумя результативными передачами в 32 играх.

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