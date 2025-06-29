Cенатор Дмитрий Басков поздравил Егора Борикова, выбранного «Ютой» на драфте НХЛ

Белорусский сенатор Дмитрий Басков поздравил форварда минского «Динамо» Егора Борикова с выбором на драфте НХЛ — 2025. Он был выбран в четвёртом раунде под общим 110-м номером клубом «Юта Мамонт».

«Мои поздравления Егору Борикову, выбранному на драфте НХЛ! В своё время у Егора были варианты в юниорских лигах Северной Америки, и мы много говорили с ним о том, что лучшим продолжением карьеры будет развитие именно в системе минского «Динамо», которое уже тогда уделяло большое внимание белорусской молодёжи. Бориков выбрал остаться дома и продолжил расти под пристальным вниманием наших тренеров. Благодаря своей упорной работе и сильному характеру он получил шанс в главной команде и стал одним из важных игроков динамовцев в плей-офф Кубка Гагарина, что особенно ценно.

Егор наглядно показал, как можно дорасти до такого высокого уровня в Беларуси. Думаю, пример Борикова, Вадима Мороза и других ребят, которые драфтовались, будучи игроками минского «Динамо», ещё раз покажет подрастающему поколению хоккеистов, что в нашей стране созданы все условия для развития. Ведь в конечном счёте мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы наши белорусские хоккеисты вырастали в игроков топ-уровня», — приводит слова Баскова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

19-летний Бориков в прошедшем сезоне сыграл 78 матчей за минское «Динамо», в которых набрал 33 (19+14) очка.