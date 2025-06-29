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«Ги Буше убедил, что я могу ещё поиграть в России». Рашевский — о переходе в «Авангард»

«Ги Буше убедил, что я могу ещё поиграть в России». Рашевский — о переходе в «Авангард»
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Нападающий Дмитрий Рашевский прокомментировал свой переход из московского «Динамо» в «Авангард».

«После окончания сезона со мной связался генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин, сказал, что клуб и в том числе главный тренер Ги Буше очень заинтересованы во мне. Я тогда ответил, что подумаю. Позднее поговорил с Буше, с руководством «Авангарда». У меня был вариант поехать в Канаду, попробовать свои силы в «Виннипеге». Но получалось так, что там мне бы пришлось отыграть ещё сезон на контракте новичка. Ги Буше убедил меня, что я могу ещё поиграть в России и набраться опыта, а он мне поможет выйти на новый уровень, так как видит во мне потенциал и очень на меня рассчитывает. Так что быстро принял решение, принял оффершит от Омска. После этого всё не очень гладко складывалось, но спасибо московскому «Динамо», что пошли мне навстречу и исполнили мои пожелания», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Рашевский выступал за «Динамо» с 2020 года. В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 82 игры и набрал 44 (20+24) очка.

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«Хочу выйти на новый уровень с помощью Буше». Рашевский — о деталях перехода в «Авангард»
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