Рашевский – об уходе из «Динамо»: плей-офф не удался, и я понял — нужно менять обстановку

Нападающий Дмитрий Рашевский рассказал о причинах перехода из московского «Динамо» в «Авангард».

— Вариант остаться в «Динамо» был. Но последний плей-офф у меня выдался не очень, и я понял, что нужно выходить из зоны комфорта, менять обстановку, больше работать и спрашивать с себя, выходить на новые роли. Поэтому принял решение сменить курс, и я думаю, что мне это пойдёт только на пользу.

- Уже настроился на переезд в «Авангард», но тут «Динамо» повторило оффершит. Какие были мысли в этот момент?

— Я был не против остаться в «Динамо», просто в целом хотелось попробовать что-то другое, оказаться в другой среде. У меня были и другие варианты перехода. Мой агент и представители «Динамо» разговаривали долго, и этот разговор был достаточно непростым. Но в результате, повторюсь, все мои пожелания были исполнены, я очень этому рад, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Рашевский выступал за «Динамо» с 2020 года. В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 82 игры и набрал 44 (20+24) очка.