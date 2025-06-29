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Рашевский: если бы «Виннипег» задержался в Кубке Стэнли, уехал бы туда после плей-офф КХЛ

Рашевский: если бы «Виннипег» задержался в Кубке Стэнли, уехал бы туда после плей-офф КХЛ
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Перешедший в «Авангард» нападающий Дмитрий Рашевский рассказал, что мог принять участие в Кубке Стэнли — 2025 в составе «Виннипег Джетс».

— Когда был максимально близок к отъезду в НХЛ?
— Сразу после плей-офф мог поехать туда и доиграть сезон, тогда бы у меня «сгорел» контракт новичка. Но я просто не успел по времени: надо было делать визу, подписывать договор, а у меня только плей-офф в КХЛ закончился, я даже не отдохнул. Так что не сошлось. Вот если бы «Виннипег» подольше в Кубке Стэнли задержался, то, скорее всего, уехал бы, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Рашевский был выбран «Виннипегом» в 2021 году в пятом раунде под общим 146-м номером. В прошедшем сезоне «Джетс» завершил выступления в Кубке Стэнли на стадии 1/4 финала, проиграв «Даллас Старз» в серии со счётом 2-4.

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