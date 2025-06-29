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«Каролина» выбрала 18 российских хоккеистов в последних четырёх драфтах НХЛ

«Каролина» выбрала 18 российских хоккеистов в последних четырёх драфтах НХЛ
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«Каролина Харрикейнз» выбрала 18 российских хоккеистов в последних четырёх драфтах Национальной хоккейной лиги. Причём не один из них не был выбран в первом раунде. В ночь с 28 на 29 июня мск в Лос-Анджелесе (США) завершилась церемония драфта НХЛ 2025 года, на которой «ураганы» выбрали четырёх россиян.

Российские игроки, выбранные «Каролиной» на драфте НХЛ — 2025:

Раунд 2
41-й номер — вратарь Семён Фролов
62-й номер — нападающий Иван Рябкин.

Раунд 3
67-й номер — защитник Курбан Лиъматов
87-й номер — защитник Роман Баусов.

На драфте НХЛ — 2024 «Харрикейнз» выбрали шесть российских хоккеистов, в том числе нападающего нижегородского «Торпедо» Никиту Артамонова. В 2023 году «ураганы» задрафтовали ещё пять россиян, в 2022-м — трёх.

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