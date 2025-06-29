«Каролина» выбрала 18 российских хоккеистов в последних четырёх драфтах НХЛ

«Каролина Харрикейнз» выбрала 18 российских хоккеистов в последних четырёх драфтах Национальной хоккейной лиги. Причём не один из них не был выбран в первом раунде. В ночь с 28 на 29 июня мск в Лос-Анджелесе (США) завершилась церемония драфта НХЛ 2025 года, на которой «ураганы» выбрали четырёх россиян.

Российские игроки, выбранные «Каролиной» на драфте НХЛ — 2025:

Раунд 2

41-й номер — вратарь Семён Фролов

62-й номер — нападающий Иван Рябкин.

Раунд 3

67-й номер — защитник Курбан Лиъматов

87-й номер — защитник Роман Баусов.

На драфте НХЛ — 2024 «Харрикейнз» выбрали шесть российских хоккеистов, в том числе нападающего нижегородского «Торпедо» Никиту Артамонова. В 2023 году «ураганы» задрафтовали ещё пять россиян, в 2022-м — трёх.