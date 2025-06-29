Рашевский объяснил, почему заключил с «Авангардом» контракт на два, а не на три сезона

Нападающий Дмитрий Рашевский рассказал, почему подписал контракт с «Авангардом» сроком на два года.

— «Авангард» делал оффершит на трёхлетний контракт, но в результате заключили на два года. Почему?

— Остановились на таком сроке, потому что я всё ещё хочу съездить за океан. Думаю, что два года – это максимум, на который я пока могу остаться в России. Если всё же потом не будет предложения из НХЛ, то я с удовольствием останусь в КХЛ, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Рашевский перешёл в «Авангард» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 82 игры и набрал 44 (20+24) очка. Россиянин был выбран «Виннипегом» в 2021 году в пятом раунде драфта НХЛ под общим 146-м номером.